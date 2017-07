Viúva de Chester Bennington recupera após a tragédia

Talinda, que estava casada com o vocalista dos Linkin Park há 11 anos, foi atacada por piratas informáticos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves

A recuperar da tragédia do suicídio do marido, o vocalista dos Linkin Park Chester Bennington, Talinda Ann Bentley, foi vista fora de casa pela primeira vez deste a morte do cantor.

A modelo, de 40 anos, foi fotografada com a filha num centro comercial, perto da casa da família em Palos Verdesm na Califórnia. Talinda é mãe de três dos seis filhos de Chester Bennington.

Logo após surgir a notícia da morte do vocalista dos Linkin Park, o Twitter de Talinda foi alvo de piratas informáticos, que partilharam cinco mensagens perturbadoras sobre a morte de Chester e a vida pessoal do músico. Depressa os fãs pediram aos ‘hackers’ por trás do ataque para que parassem, antes da conta ser encerrada.

Talinda ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte do marido.

Mensagem do filho torna-se viral

Uma mensagem deixada pelo filho de Chester Bennington nas redes sociais tornou-se viral, logo após a morte do músico.

Na imagem, partilhada pela mulher de Chester, Tyler, de 11 anos, pede que o pai ame a vida e faz ainda referência ao título de uma das músicas mais famosas da banda, 'Castle of Glass' (Castelo de Vidro, em português).

"Pai aproveita o ensaio ou o que quer que faças hoje. Ame a vida, ela é um Castelo de Vidro – Tyler", lê-se na mensagem que o filho mais novo do músico colou na caneca do pai.

Na legenda da imagem, que Talinda Bennington partilhou no Twitter, no dia 2 de junho deste ano, a mulher do artista escreveu: "O nosso Tyler é o melhor, Chester Bennington".

Chester Bennington imitou na morte o amigo Chris Cornell

Depois de se saber que o vocalista dos Linkin Park decidiu por termo à vida no mesmo dia em que o seu grande amigo Chris Cornell - que se suicidou a 17 de maio - fazia 53 anos, o TMZ garante agora que Chester matou-se da mesma forma que Chris.

Chester Bennington terá utilizado um cinto preso à porta da casa de banho para se enforcar, tal como o líder dos Soundgarden. Nenhum dos artistas deixou bilhetes de despedida ou evidências de drogas ilícitas. Perto do corpo de Cornell as autoridades encontraram medicamentos e de Chester uma garrafa de bebida alcoólica, parcialmente consumida.

A mesma publicação adianta que o suicídio do amigo terá aumentado a depressão de Chester.

No dia do funeral de Chris Cornell, o vocalista dos Linkin Park voltou a homenagear o amigo. Cantou ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen.

Depressão e abusos Chester Bennington

Durante uma entrevista dada o ano passado, Chester revelou que tinha pensado suicidar-se por ter sido abusado por um amigo mais velho entre os 11 e os 13 anos. E reconheceu o vício em drogas e álcool, contra o qual lutava para se reerguer.

Em maio, no que viria a ser a sua última entrevista, Chester disse ao Daily Mail, que estava a passar por uma depressão e que tinha complexos com isso. Falou sobre a morte e como superou alguns momentos de dor.

"Cheguei a um ponto da minha vida em que pensava: ‘Eu posso desistir e morrer ou posso lutar pelo que quero’. E escolhi lutar. Quero amar as pessoas que pertencem à minha vida, aproveitar o meu trabalho e a paternidade, apenas levantar de manhã. E isso era difícil para mim", contou na altura.

Na entrevista, ainda destacou que o álbum 'One More Light', o mais recente dos Linkin Park, o ajudou a superar alguns momentos mais difíceis. Ressaltou que estava "focado no presente" e em "tirar o melhor" da vida, caso contrário, poderia voltar a ter os mesmos pensamentos e comportamentos.