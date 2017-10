Presidente do Parlamento Europeu diz que vozes contra Maduro devem ser ouvidas "alto e claramente"

Eurodeputados atribuíram prémio Sakharov à oposição venezuelana.

Por Lusa | 12:23

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, reiterou esta quinta-feira o apoio à oposição na Venezuela, apelando a que as vozes do Parlamento Europeu contra o regime de Maduro "sejam ouvidas bem alto e claramente".



"Temos que fazer ouvir bem alto e claramente as nossas vozes contra um regime que mantém milhões de homens e mulheres reféns, atropelando a sua dignidade humana diariamente", disse Tajani, anunciando oficialmente a atribuição do Prémio Sakharov 2017 à oposição na Venezuela.



"Estamos a reafirmar o nosso apoio incondicional à Assembleia Nacional eleita democraticamente na Venezuela", acrescentou, apelando ainda "à transição pacífica para a democracia, a que o povo venezuelano apela desesperadamente".



O presidente do PE disse ainda que o galardão não se limita a reconhecer "a luta corajosa" da oposição, mas também "a homenagear o povo venezuelano: aos que foram injustamente detidos por expressarem as suas opiniões, aos que lutam diariamente pela sobrevivência devido a um regime brutal, às famílias de luto pela perda de entes queridos em meses de protestos pela liberdade".



A cerimónia de entrega do prémio, no valor de 50 mil euros, está marcada para dia 13 de dezembro, em Estrasburgo.



Em 2016, as ativistas da minoria Yazidi Nadia Murad e Lamia Haji Bachar venceram o Prémio Sakharov.



Nelson Mandela e o dissidente soviético Anatoly Marchenko (a título póstumo) foram os primeiros galardoados pelo PE, em 1988.



Em 1999, o galardão foi entregue a Xanana Gusmão (Timor-Leste) e, em 2001, ao bispo Zacarias Kamwenho (Angola).