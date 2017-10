Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William Carvalho nega caso com Agnes

Jogador do Sporting ficou surpreendido com as declarações da ex-concorrente do reality show.

08:33

William Carvalho mostra-se surpreendido com as declarações de Agnes Arabela, que garante que o jogador do Sporting a tentou seduzir através de mensagens por telemóvel.



"Ele nunca falou com a Agnes, não sabe porque é que ela está a dizer esse tipo de coisas na imprensa. São completamente mentira", revelou uma fonte próxima do futebolista.



A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, da TVI, revelou que o contacto foi há três meses.



"Convidou-me para um jogo do Sporting, mas eu recusei. Não gosto deste tipo de abordagens. O dinheiro não me interessa", disse, acrescentando que esta polémica está a prejudicá-la, tanto a nível profissional como pessoal.