William e Harry divulgam fotos inéditas de Diana

Príncipes 'abriram o coração' para falar da mãe num documentário que assinala os 20 anos da sua morte.

William e Harry, os príncipes de Inglaterra, divulgaram este domingo imagens inéditas das suas infâncias acompanhados pela mãe, Diana.



No mesmo dia foi exibido um documentário especial sobre a vida da "Princesa do Povo", que perdeu a vida num acidente de carro em Paris, no ano de 1997. "Diana: A nossa mãe: A sua vida e legado", é o nome do documentário que assinala os 20 anos da morte da mãe de William e Harry.



Os dois irmãos abriram as suas "caixas de memórias" para falar da mãe, manifestando um enorme sentimento de perda e de saudade. Harry, o príncipe mais novo, recordou com emoção a última vez que falou com a mãe ao telefone, horas antes desta morrer.



"O telefonema foi muito curto. Se eu soubesse que aquela era a última vez que falava com a minha mãe teria-lhe dito tanta coisa. Eu queria desligar para podermos continuar a brincar com os nossos primos a e então o telefonema foi apressado. Viver com essa consciência tem sido profundamente difícil", diz o princípe.



Os filhos de Diana vasculharam o álbum fotográfico da princesa e decidiram mostrar ao mundo imagens nunca antes vistas de momentos familiares de Diana com os seus rebentos.



Numa das imagens, a "Princesa do Povo" surge com William ao colo enquanto estava grávida de Harry. Numa outra, Diana aparece abraçada a Harry. Já a terceira fotografia é dos dois irmãos sentados no banco de jardim.



A Princesa Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997 num trágico acidente de viação.