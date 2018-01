Xutos & Pontapés vão continuar e contam editar disco novo este ano

Por Lusa | 17:37

Os Xutos & Pontapés vão continuar e contam editar um disco novo este ano, com músicas que incluem a guitarra de Zé Pedro, que morreu em novembro, anunciou hoje a banda, no dia em que celebra o 39.º aniversário.

"Hoje é um bom dia para olharmos para a frente. Os Xutos vão continuar. Temos entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé já gravada, estamos a contar com o disco de originais neste ano", lê-se numa mensagem partilhada hoje à tarde na conta oficial da banda na rede social Facebook.

Os Xutos & Pontapés, que deram o primeiro concerto faz hoje 39 anos, nos Alunos de Apolo em Lisboa, revelam terem "alguns convites para atuações especiais de homenagem ao Zé Pedro" e "vários pedidos para concertos", que vão aceitar.