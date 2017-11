Músico dos Xutos e Pontapés fez um transplante hepático em 2011.

Por Miguel Azevedo | 02:02

Seis anos após um transplante hepático e atualmente a passar por um período de grande debilidade física que ficou bem visível no sábado no Coliseu dos Recreios no último concerto do ano dos Xutos & Pontapés, Zé Pedro vai submeter-se a um novo tratamento.