Sári Gabor, conhecida como Zsa Zsa Gabor, atriz e socialite húngara-americana, morreu este domingo, vítima de um ataque cardíaco. Zsa Zsa Gabor tinha 99 anos e celebraria o seu 100.º aniversário em Fevereiro.

A socialite foi encaminhada de urgência para o hospital, onde acabou por morrer.

Zsa Zsa Gabor morre aos 99 anos

Nos últimos anos Zsa Zsa Gabor estava já com a saúde muito debilitada. No entanto, o seu nono marido, Fredric Prinz Von Anhalt continuava a dar luxuosas festas na mansão do casal, em Hollywood, mas a atriz estava tão doente que ninguém estava autorizado a entrar no seu quarto.

Zsa Zsa Gabor apareceu em mais de 80 filmes e séries de televisão, onde muitas vezes fazia de si própria. Um dos seus mais marcantes papéis foi como protagonista de Moulin Rouge (1952), do realizador John Houston, que a considerou "uma atriz creditável".

À parte da carreira como atriz, Zsa Zsa dava que falar pela vida pessoal. Foi casada nove vezes e entre os maridos da socialite estão o magnata de hotéis Conrad Hilton (avô de Paris Hilton) e o ator George Sanders.

"Os homens sempre gostaram de mim e eu sempre gostei dos homens. Mas gosto de um homem másculo, que saiba como falar e tratar uma mulher, não apenas um homem com músculos", afirmou à revista Life em 1951.





"Sou uma dona de casa fantástica. Sempre que deixo um homem, fico-lhe com a casa", brincou durante uma entrevista, quando questionada sobre o número de maridos que já tinha tido.





Gabor começou a carreira em Viena e foi coroada Miss Hungria em 1936. Emigrou para os Estados Unidos da América em 1941 e fez sucesso com a sua "ousadia e ar europeu".Nos círculos sociais de Beverly Hills era inseparável da irmã mais nova, Eva Gabor. Nos EUA, há quem a considere a "Kim Kardashian original", em referência às declarações e polémicas que Zsa Zsa se via regularmente envolvida.