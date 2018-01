Programas Os segredos do nosso corpo Se não consegue levar avante os objetivos a que se propõe no ano novo, então isto é para si! Conheça o autor do livro “ Os Segredos que o nosso corpo revela” e consiga identificar alguns sinais corporais.

Programas Como perder quilos extra após as festas Ano novo, vida nova! Conheça alguns dos exercícios que podemos fazer em casa ou ao ar livre, para combater os quilos extra que adquiriu nas festas. Neste novo ano sinta-se em forma!

Programas Concerto Solidário A Associação Portuguesa contra a Leucemia celebra o novo ano com um concerto solidário de forma a sensibilização desta causa! Saiba como pode ajudar.

Programas Destralhe a sua casa Destralhe a sua casa e saiba as melhores dicas de como pode remodelar a sua casa a custo zero! Arrumar, organizar e eliminar estão na ordem do dia!

Programas Cocktails Conheça alguns cocktails para a passagem de ano! Uma combinação perfeita para saborear em festa, seja em sua casa ou fora. Temos também uma surpresa de acordo com o signo de cada apresentador!

Programas Looks de Passagem de Ano No Manhã CM dedicamos o dia ao tema da passagem do ano! Conheça as melhores tendências de moda, maquilhagem e cabelos para entrar em 2018 em grande estilo! E não ficamos por aqui! Se é apaixonado pelo seu patudo, veja os looks divertidos para que ele possa juntar-se à festa!

Programas Notícias dos Famosos Conheça as últimas histórias da vida dos famosos. A paixão de Harry e Meghan Markle e o estado de saúde das bebés da Luciana Abreu são algumas das novidades do mundo cor-de-rosa que temos para lhe contar, com a apresentadora Marta Viveiros.