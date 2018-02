Hoje no MANHÃ CM, a nutricionista, Ana Bravo, apresentou o seu novo livro, ‘Sem culpa, Com sabor’, não perca!

Para entrar no fim-de-semana com vontade de dançar, trouxemos até si, os Calema!

O conceito inovador onde o bubble tea e as tostas formam a combinação ideal, para quem pretende saborear uma refeição mais ligeira. Descubra e sinta a explosão de sabor na sua boca!

Hoje no MANHÃ CM falámos sobre Psoríase. O que é, como tratar e todos os mitos sobre este problema de pele, que afeta muitos portugueses…

O dia Internacional da Criança com Cancro esteve hoje em destaque com as convidadas Vanessa Afonso da Ass. Princesa Leonor Aceita e Sorri, e Cristina Potier, da Fundação Rui Osório de Castro. Um processo delicado que merece todo nosso carinho e atenção.