Programas Corte e costura Aprenda a costurar! Saiba como pode fazer as suas próprias roupas para si ou para o enxoval do seu bebé. Conheça as sugestões da Maria Modista.

Programas Terapia da fala À descoberta dos sons é o livro perfeito para ajudar no desenvolvimento da fala, da leitura e da leitura e da escrita dos mais novos! É caso para dizer que o seu filho vai divertir-se enquanto aprende!

Programas Fado solidário No Manhã CM contamos toda a história de Filipa e João, duas crianças com necessidades especiais que contam com a ajuda de todos nós.

Programas Festival papas de sarrabulho em Amares A feira de Amares traz-nos papas de sarrabulho, mas não só! Trazem pataniscas, bolinhos de bacalhau e marmelada de laranja! Delicie-se!

Programas Destaques Manhã CM dia 30 de janeiro 2018 Conheça os destaques do Manhã CM para o dia 30-01-2018. O chocolate no campo pequeno e notícias dos famosos sao alguns deles! Não perca!

Programas Brunch todos os dias No Manhã CM delicie-se com as maravilhosas sugestões saudáveis que temos para o seu pequeno-almoço! Desde taças de Iogurte com granola a panquecas e tostas saudáveis!

Programas Caldas Animália No Manhã CM conheça os animais raros que vêm diretamente das Caldas da Rainha! Se é amante de animais vai gostar de conhecer estes bicharocos.