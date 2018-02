Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia Internacional da Criança com Cancro

O dia Internacional da Criança com Cancro esteve hoje em destaque com as convidadas Vanessa Afonso da Ass. Princesa Leonor Aceita e Sorri, e Cristina Potier, da Fundação Rui Osório de Castro. Um processo delicado que merece todo nosso carinho e atenção.