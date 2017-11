Programas Guia para cães e gatos Se é apaixonado por animais, então temos o guia todo terreno indispensável para o seu fiel patudo. Rita Marques, a autora do livro “A cidade a 4 patas” dá-lhe dicas indispensáveis para usufruir mais tempo com o seu animal de estimação. Não perca!

Programas Doença Pulmunar No dia mundial da doença pulmonar obstrutiva crónica, damos-lhe a conhecer o testemunho real de como é viver com esta realidade. Conheça as causas e o que deve fazer para prevenir a doença.

Programas Redução Mamária Saiba como a redução mamária pode ter um impacto positivo na sua vida e ajudar muitas mulheres a recuperarem problemas de saúde e a melhorar a auto-estima. A apresentadora Marta Viveiros e o Dr. Angelo Rebelo contam-lhe todos os pormenores.

Programas Agressão a PSP As agressões a polícias estão a aumentar e este ano já se registaram 380 casos. O chefe da PSP que foi atacado no Montijo enquanto tentava proteger uma cidadã, conta-nos como tudo aconteceu.

Programas O valor de um cão guia Conheça o testemunho de vida de Emilio Ortiz, um invisual, que explica o incansável trabalho dos cães guia que são os seus olhos para os obstáculos do dia a dia.

Programas Dia Mundial da Diabetes Hoje assinala-se o dia mundial da diabetes. Conheça a história de Paulo, uma verdadeira inspiração uma vez que conseguiu controlar a doença através da alimentação e de um estilo de vida saudável.

Programas Aguardente da Lourinhã Considerada uma das três melhores aguardentes do mundo, conheça este produto de excelência e as várias receitas que pode fazer com ela.