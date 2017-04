Escrever em Português correto

Já está com água na boca só de pensar nestas iguarias? Tomar está em festa e são muitos os doces tradicionais e conventuais que vai poder provar. Saiba até quando !

Há cestos para todos os gostos e que são bastante úteis e originais para esta Páscoa. Com o livro 'Fui eu que fiz' consegue reciclar e criar vários objetos de decoração. Veja os exemplos que fizemos em estúdio.

A Inês sofre de distrofia muscular de Ulrich, uma doença que lhe foi diagnosticada em bebé e que desde os 4 anos ficou sem andar. Hoje é uma menina cheia de sonhos mas que necessita de uma viatura adaptada para lhe ajudar nas deslocações do dia a dia. Familiares e amigos já estão a realizar uma campanha para ajudar a angariar fundos. Saiba como pode ajudar a Inês. NIB: 0033 0000 4550 0791 4290 5

O herói português Aristides de Sousa Mendes inspira musical. Saiba até quando a peça vai estar em cena no Centro Cultural de Carregal do Sal.

Conheça o caso de Hugo que afirma que ao início foi bastante difícil lidar com a diabetes. No entanto, há uma nova tecnologia que facilita bastante e não é necessário a picada no dedo.