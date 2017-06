A Máxima convidou 3 mulheres conhecidas a fazerem um treino de recruta no centro de treino da Força Aérea em Sintra.

Sabe qual é a fase certa para começar a treinar o seu amigo de 4 patas? Veja as dificuldades que Jani Gabriel teve com o seu cão.

Programas

Conheça o projeto Mães.pt em que são várias as mães que partilham as suas histórias da maternidade. O Francisco ficou derretido com o tio Eiró. Saiba tudo.