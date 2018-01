Programas Reconstrução da orelha Conheça o pequeno Alexandre, um menino que perdeu a sua orelha com apenas 2 anos quando foi atacado por um cão. Um acontecimento trágico que o Correio da manhã acompanhou e que acaba com um final feliz. Saiba tudo sobre esta história.

Programas Francesinha do bem Hoje as francesinhas do bem vão tomar conta no Manhã CM. Se gosta de comer esta iguaria típica do Porto mas preocupa-se com as calorias e colesterol, então temos a solução para si! Veja como pode comer este prato sem peso na consciência.

Programas Ruy de Carvalho " O amor é isto" No Manhã Cm recebemos Ruy de Carvalho que fala de amor e o que significa para si! Autor do livro “ O amor é isto”, partilha frases e pensamentos com uma lição de vida de um ator com mais de 90 anos!

Programas Queda de cabelo O stress do dia-a-dia muitas vezes manifesta-se através do corpo. A queda de cabelo é um dos principais sinais de alerta que resulta de um estado de cansaço. Veja os conselhos que temos para si sobre este tema que afeta milhares de pessoas.

Programas O Manhã CM consegue a ajuda para o Leandro O programa Manhã CM conseguiu ajudar o Leonardo, um menino com uma doença rara que de um momento para o outro deixou para trás uma vida normal. Após a nossa entrevista, muitas foram as ajudas e donativos! A CMTV agradece todos os esforços no sentido de dar uma vida melhor ao Leonardo.

Programas Livro " És meu, disse ela" Conheça a história de António Manuel Ribeiro, que viveu momentos de angústia e conta como foi ser perseguido por uma mulher obcecada, que tornou a sua vida num inferno!

Programas Leguminosas no ponto No Manhã CM falamos dos benefícios das leguminosas e como pode confecioná-las de forma simples e deliciosa! Vai ficar surpreendido com o brownie de feijão preto e cacau!