Importância dos ovos

Mais de 12 pessoas morrem por dia em Portugal consequência de infeções hospitalares. Saiba tudo no Falar Global deste fim de semana.

Será que se pode comer um ovo por dia? O ovo é mesmo o vilão cheio de colesterol? Amanhã não perca as dicas da nutricionista Andreia Santos.

Programas

Quando teve uma discussão com a sua cara metade foi dormir zangado com ela? Quando acorda continua aborrecido? Saiba tudo com a psicóloga Rosa Amaral.