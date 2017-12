Programas Cocktails Em estúdio vamos ter cocktails para a passagem de ano! Uma combinação perfeita para saborear em festa, seja em sua casa ou fora. Temos também uma surpresa de acordo com o signo de cada apresentador!

Programas Looks de Passagem de Ano No Manhã CM dedicamos o dia ao tema da passagem do ano! Conheça as melhores tendências de moda, maquilhagem e cabelos para entrar em 2018 em grande estilo! E não ficamos por aqui! Se é apaixonado pelo seu patudo, veja os looks divertidos para que ele possa juntar-se à festa!

Programas Notícias dos Famosos Conheça as últimas histórias da vida dos famosos. A paixão de Harry e Meghan Markle e o estado de saúde das bebés da Luciana Abreu são algumas das novidades do mundo cor-de-rosa que temos para lhe contar, com a apresentadora Marta Viveiros.

Programas Rituais de Passagem de Ano Saiba quais os rituais e tradições para o novo ano que se avizinha!

Programas Corrida São Silvestre Muito mais que uma simples corrida, conheça o evento que promove os benefícios da prática desportiva e que desenvolve hábitos de vida saudável. Saiba tudo sobre a corrida de São Silvestre que decorre já este sábado em Lisboa.

Programas Receitas de Ano Novo No Manhã CM recebemos especialistas da cozinha Paleolítica. Conheça receitas saudáveis para confeccionar para o Ano Novo, e que pode comer sem peso na consciência. Acredite que vai ficar com água na boca.

Programas Centro Gafanha do Carmo Este Natal o Manhã CM arregaçou as mangas e com a ajuda de todos os funcionários do Correio da Manhã e CMTV, foi possível alegrar os mais novos e não só! Os utentes do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo também receberam presentes!