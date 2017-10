Magia com João Soares

Conheça esta peça de teatro que conta a história de 5 amigas que vão ter que lidar com o inesperado. O espetáculo está em cena no Village Underground e promete um misto de emoções.

Um vestido de noiva pode parecer muito difícil de executar, no entanto, veja como pode fazer o seu próprio vestido. Basta ter criatividade.

A nutricionista Andreia Cardoso Santos ensina-lhe a ler cuidadosamente a lista de ingredientes nos rótulos das embalagens. Deve adoptar este hábito antes de comprar determinados produtos com a chamada publicidade enganosa. Saiba tudo.

Conheça estes agricultores de Barcelos que fizeram um calendário solidário. A Maya não resistiu a confirmar se as fotos eram verdadeiras.

Programas

A Associação 'Amigas do Peito' está a organizar um almoço solidário para apoiar mulheres com cancro de mama. Não deixe de apoiar esta causa no dia 22 de outubro em Marinhais. Saiba como se pode inscrever.