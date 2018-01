Melhorar a digestão

Conheça a Bárbara Bandeira, uma jovem cantora que esta a dar muito que falar. 'A Última Carta' já conta com mais de um milhão de visualizações no YouTube.

Assédio Sexual ou sedução, são as questões que vamos abordar numa altura em que Hollywood vive intensamente o tema. Em estúdio, explicamos onde se situa a fronteira entre um ato de sedução e o assédio sexual no local de trabalho.

Saiba as últimas novidades da vida dos famosos! A boa forma de Laura Figueiredo preocupa os fãs e India Malhoa reage respondendo às críticas! Veja estas e mais histórias com Ana Pedro Arriscado.

Conheça quais os alertas ginecológicos que as mulheres devem ter em atenção para marcar logo uma consulta com um especialista. Se tem dúvidas veja os conselhos que temos para si!

Conheça o pequeno Alexandre, um menino que perdeu a sua orelha com apenas 2 anos quando foi atacado por um cão. Um acontecimento trágico que o Correio da manhã acompanhou e que acaba com um final feliz. Saiba tudo sobre esta história.

Programas

Hoje as francesinhas do bem vão tomar conta no Manhã CM. Se gosta de comer esta iguaria típica do Porto mas preocupa-se com as calorias e colesterol, então temos a solução para si! Veja como pode comer este prato sem peso na consciência.