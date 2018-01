Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Manhã CM consegue a ajuda para o Leandro

O programa Manhã CM conseguiu ajudar o Leonardo, um menino com uma doença rara que de um momento para o outro deixou para trás uma vida normal. Após a nossa entrevista, muitas foram as ajudas e donativos! A CMTV agradece todos os esforços no sentido de dar uma vida melhor ao Leonardo.