Superar Cancro da Mama

A Associação 'Amigas do Peito' está a organizar um almoço solidário para apoiar mulheres com cancro de mama. Não deixe de apoiar esta causa no dia 22 de outubro em Marinhais. Saiba como se pode inscrever.