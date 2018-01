Programas Destaques Manhã CM dia 29 de janeiro 2018 Destaques do programa Manhã CM 29-01-2018. Nao perca a Feira de papas de sarrabulho entre outros!

Programas foca ajuda pessoas com demência Conheça o robot terapêutico que promove o bem-estar e melhora a qualidade de vida de pessoas com demência. È uma verdadeira companhia para aqueles que se sentem mais sós.

Programas Em defesa do erotismo Descubra quais as ferramentas essenciais para preservar o erotismo numa relação a dois. Temos todas as respostas sobre o prazer e as fragilidades do desejo sexual

Programas Tanya Em estúdio a cantora Tanya promete animar todos com a sua música! Assista e dê um pézinho de dança!

Programas Monopoly A partir do próximo domingo dia 28, o jornal Record oferece aos seus leitores duas edições exclusivas do monopoly dos grandes clubes: Benfica e Sporting. Não perca grátis com a compra do jornal.

Programas Tosse seca Nem todas as tosses são iguais. No Manhã CM saiba como pode combater a tosse seca que acontece frequentemente no inverno e especialmente à noite. O Dr. Viriato Horta esclarece todas as dúvidas!

Programas Bombons de chocolate O chocolate é considerado um dos melhores ingredientes do mundo, e para nós não é excepção. Veja os bombons que trouxemos para si! Vai derreter-se e chorar por mais!