Tradicões portuguesas

No Manhã CM delicie-se com algumas tradições gastronómicas portuguesas que estão a cair em desuso, no entanto o Chef Carlos Capote faz-nos relembrar os sabores de outros tempos. Delicie-se por exemplo com umas belas iscas de cebolada!