Tragédia na estrada

Acidentes de Norte a Sul do País provocaram cinco mortes em apenas seis horas.

Por Alexandre M. Silva e R.B.M. | 08.12.14

Cinco mortos e nove feridos em seis horas nas estradas portuguesas. Este foi o trágico balanço no dia de ontem em resultado de cinco acidentes de Norte a Sul do País, quatro dos quais envolvendo motociclos.

O primeiro ocorreu pelas 15h30 no IP2, próximo de Castro Verde. O despiste de um automóvel, seguido de colisão no pilar de uma ponte do caminho de ferro, ceifou a vida a um homem de 88 anos. O acidente causou ainda dois feridos graves e um ligeiro – este último era o condutor, de 58 anos, e filho da vítima mortal.

Mas foram as regiões Norte e Centro as mais afetadas pela sinistralidade rodoviária. Uma colisão entre um carro e um motociclo pelas 16h30 em Vila do Conde provocou dois mortos, de 31 e 85 anos, e quatro feridos ligeiros (ver caixa). Pouco depois, pelas 17h00, um homem de 74 anos perdeu a vida no despiste do motociclo que conduzia na localidade Travassós de Cima, Viseu. Outro motociclista, de 37 anos, não resistiu a um grave despiste na zona de Paredes, às 17h30.

O dia negro acabou pelas 21h00 nas estradas do Alentejo. Ricardo Moisão, de 27 anos, ficou gravemente ferido depois de ter sido colhido por um automóvel quando conduzia o seu motociclo na EN260, perto de Beja. O outro condutor sofreu ferimentos ligeiros.

Passeio acaba em morte

Pedro Miguel da Silva, de 36 anos, passou o dia num passeio de amigos, todos motociclistas, em Ribeira de Pena. Porém, foi já ao chegar a casa, em Recarei, Paredes, que o pior aconteceu. Depois de uma ultrapassagem, o homem perdeu o controlo da mota e foi cuspido para a berma. Não resistiu aos graves ferimentos que sofreu ao embater num eucalipto. A vítima mortal, que fazia parte do motoclube daquela freguesia, tinha por hábito participar naqueles encontros. Pedro Miguel da Silva era casado e deixa uma filha, que hoje faz seis anos.