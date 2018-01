Turismo Interativo

Sissi tem 2 anos de idade e faz companhia ao presidente do Governo da Madeira desde o início do seu mandato, em 2015. Miguel Albuquerque não passa sem ela.

No dia em que se recebe o diagnóstico de diabetes tudo muda, no entanto não tem de mudar necessariamente para pior! No Manhã CM vamos falar da doença vista pelo doente e pelo medico e o que fazer para evitá-la!

Programas

O cantor Luís Filipe Reis apresenta-nos duas músicas que vão fazer parte do concerto que irá acontecer já no dia 3 de Fevereiro no Coliseu do Porto. Descubra o que o cantor tem preparado para 2018.