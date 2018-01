Damos-lhe as ferramentas necessárias para que possa fazer uma viagem de cura pelo seu interior. Saiba como cuidar de si e transformar-se durante os 365 dias do ano. Dicas e exercícios para aprender a repor a sua energia.

Conheça os Sons do Minho que nos vêm alegrar com alguns temas bem populares. Música, concertinas e muita alegria são os ingredientes desta banda portuguesa!

Ana Pedro Arriscado conta-nos as últimas novidades do mundo dos famosos! Clara de Sousa tem um novo amor e Dolores Aveiro pousa para fotos nas redes sociais!

Programas

No Manhã CM delicie-se com as receitas à moda do Porto que trazemos diretamente do norte para si! O Chef Hélio Loureiro vai confecionar pratos que o vai deixar com água na boca!