Novo brunch aos domingos no hotel Vila Galé Ópera

É a mais recente proposta gastronómica do hotel Vila Galé Ópera, em Alcântara, Lisboa.

A partir das 12h30, em buffet, é possível saborear diferentes tipos de pão e de pastelaria (croissants, mini pão de chocolate, mini caracóis de fruta, mini baguete, mini pão de leite), compotas caseiras, papas de aveia com amêndoa, tábuas de queijo e de charcutaria, ovos, bacon, salsichas, cogumelos, tomate gratinado, pak choy em manteiga de gengibre ou cenoura baby com sésamo, mel e lima, entre outros.

Mas também rosbife à inglesa, gnocchis salteados com pesto, diversos salgadinhos (pastel de carne de Chaves, chamuças, quiche de espinafres e fiambre, empadas beirãs) e sopa.



Quanto ao showcooking, é composto por pratos como escalopes de salmão com molho de limão, lombinho de porco com molho de mostarda e bifinhos de frango com molho de manga e caril.

Ceviche à peruana, salada de polvo, mexilhão em vinagrete, carpaccio de foie gras com funcho e vinagre balsâmico, requeijão com abóbora assada e nozes fazem parte do buffet de pratos frios



Já a lista de sobremesas inclui mousse de chocolate, profiteroles, mini pastel de nata, mini pastel de coco, maçã assada com vinho doce, bolo de chocolate com frutos vermelhos e ainda salada de frutas e frutas frescas laminadas.

Sumos, batido de chocolate, águas aromatizadas e detox, leite, chá e café também fazem parte deste brunch.



O preço por adulto é de 19,50€ e há 50% de desconto para crianças dos quatro aos 12 anos. O estacionamento no hotel é gratuito para os clientes do brunch.



Recorde-se que este é o terceiro hotel do grupo a ter brunch, que já existe no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos (Paço de Arcos) e no Vila Galé Cascais, ambos também aos domingos.



Mais informações em www.vilagale.com



Sobre o Grupo Vila Galé

A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal e está no ranking das maiores empresas de hotelaria do mundo. O grupo é composto por diversas sociedades, das quais se destaca, pela sua dimensão e importância, a Vila Galé – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. A rede de hotéis Vila Galé conta atualmente com 21 unidades em território português – Algarve, Évora, Beja, Oeiras, Cascais, Ericeira, Estoril, Lisboa, Coimbra, Douro, Porto e Arquipélago da Madeira