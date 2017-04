10º Festival do Lagostim de Rio em Ferreira do Zêzere

O Festival do Lagostim de Rio está de regresso a Ferreira do Zêzere e promete fazer novamente as delícias dos mais exigentes comensais que se desloquem a este belíssimo concelho para provar esta iguaria considerada «exótica», comparada ao caviar como ementa de requinte e de luxo em alguns países do centro da Europa, Asia e América.

As águas límpidas da Albufeira de Castelo do Bode proporcionam condições únicas para o habitat destes crustáceos de água doce e é em abril que se encontram na melhor fase do ano para serem pescados e confecionados de acordo com os chefes dos sete restaurantes que são já especialistas na preparação de pratos originais e surpreendentes com lagostim, que vão desde entradas, sopas a pratos principais diversos.

Para além dos restaurantes aderentes, o festival estende a iguaria a uma rede de estabelecimentos de Tapas&Petiscos onde é possível saborear o lagostim como petisco de balcão, em franco convívio com amigos.

A rede de alojamentos atualmente existente neste concelho que vão desde hotéis 4 estrelas a magníficas casas de campo, convidam mesmo a uma escapadela de fim de semana. A região envolvente é também rica em património construído e natural, contando também com percursos pedestres marcados e locais de paragem obrigatória como é o caso de Dornes ou Lago Azul que convidam a uma visita e que são excelentes complementos ao programa do festival gastronómico.

Os locais onde será possível saborear novos pratos, que decerto vincularão os visitantes a uma próxima vinda a este concelho são os seguintes:

Restaurantes: A Grelha do Zêzere (F. do Zêzere), D. Cardeal (F. do Zêzere), Quinta do Adro (F. do Zêzere), Fonte de Cima (Dornes), O Rio (Dornes), Manjar S. Miguel (F. do Zêzere), Pizzaria Toscana (F. do Zêzere). Tapas & petiscos: Café Petiscos "Ti Pedro" (F. do Zêzere), FredyBeer (F. do Zêzere), Pastelaria "Pérola do Zêzere" (F. do Zêzere) e Taverna da Vila (F. do Zêzere).

