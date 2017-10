100 anos de história de Macau em exposição no Museu do Oriente

Fotografias seleccionadas por Rogério Beltrão Coelho

Edifícios e bairros, entretanto desaparecidos ou profundamente alterados, os grandes acontecimentos locais e nacionais e as vivências quotidianas das comunidades macaenses, as suas tradições e costumes, estão retratados em "Macau. 100 anos de fotografia", a exposição que o Museu do Oriente inaugura a 9 de Novembro.

Reunidas por Rogério Beltrão Coelho, jornalista com larga experiência em Macau e comissário da exposição, a colecção de cerca de 120 imagens integra o vasto acervo fotográfico do Museu do Oriente e aborda a história social e política de um território que esteve sob administração portuguesa durante 450 anos.

Neste século de imagens recorda-se a passagem por Macau de figuras políticas como Henrique Galvão e Gomes da Costa, ou do cinema, como Orson Welles e Clark Gable. São ainda lembrados acontecimentos como as celebrações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia (1898), as primeiras travessias aéreas de Lisboa a Macau (1924 e 1931), a trágica explosão do paiol da Flora (1931) e o bombardeamento do hangar da aviação civil, pelos americanos, durante a Guerra do Pacífico (1945).

Como em muitos outros domínios, Macau esteve à frente do seu tempo também na fotografia, datando de 1844 os daguerreótipos do fotógrafo amador Jules Itier, que são as mais antigas imagens da região que se conhecem. A obra fotográfica produzida desde então, por amadores e profissionais sobre a temática Macau, anda dispersa pelo mundo integrando colecções particulares para além dos espólios de museus e instituições.

"Em Portugal, o Museu do Oriente detém, seguramente, uma das melhores colecções de imagens de Macau. Com esta exposição traz agora a público parte do seu acervo, franqueando-nos as portas para uma viagem de estudo e lazer pelo passado histórico de Macau", afirma Rogério Beltrão Coelho. Nos dias 10, 17 e 24 de Novembro, pelas 18.30, o comissário fará visitas guiadas à exposição

Exposição "Macau. 100 anos de fotografia"

Inauguração | 9 de Novembro | 18.30

Patente até 7 de Janeiro de 2018

Horário: terça-feira a domingo, 10.00-18.00

(à sexta-feira o horário prolonga-se até às 22.00, com entrada gratuita a partir das 18.00)

Preço: 6 €