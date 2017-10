Edição 2017 do REFLEX - Prémio de Fotografia CAIS |NOVO BANCO sob o tema “A VIDA NUM SÓ ROSTO.”

03.10.17

Nesta 11ª edição do REFLEX – Prémio de Fotografia CAIS|NOVO BANCO, pretendemos enaltecer o reflexo no rosto dos ensinamentos, da experiência, das conquistas, das vitórias e das derrotas que vamos colecionando, dia após dia, ano após ano, ao longo dessa estrada a que chamamos de vida.

A partir 30 de setembro, e até 12 de novembro, todos os interessados em participar, deverão submeter os seus trabalhos em suporte digital, por upload, em www.reflex.com.pt.

Concluída a fase de inscrições e consequente deliberação do júri, serão reveladas ao público as trinta obras finalistas e as vencedoras numa cerimónia inaugural de exposição no início de dezembro em hora e local a anunciar.

As quatro melhores fotografias serão premiadas com o valor de 1.000€, 600€, 400€ e 300€. Os vencedores receberão ainda um cheque oferta/equipamento e assinaturas da revista "O Mundo da Fotografia".

As fotografias finalistas serão, ainda, publicadas na edição de dezembro da Revista CAIS.

Sobre o REFLEX

REFLEX – Prémio de Fotografia CAIS|NOVO BANCO é um prémio temático aberto a todos os cidadãos residentes na Comunidade Europeia, profissionais, estudantes e amadores e tem como principais objetivos a dinamização do meio fotográfico e a valorização da fotografia enquanto expressão artística.

Através deste concurso, a Associação CAIS e o NOVO BANCO estreitam a sua parceria na área da fotografia optando por unir a vertente socialmente empenhada da Associação CAIS e a estratégia de responsabilidade social do NOVO BANCO.

Sobre a Associação CAIS

Fundada em 1994, a CAIS é uma Associação de Solidariedade Social sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública. Tem como objetivo principal contribuir para a melhoria das condições de vida dos cidadãos em risco de exclusão social, pela dignificação humana, capacitação e empregabilidade.

A Associação CAIS promove o programa CAHO (programa de capacitação profissional), formando e integrando pessoas em contexto laboral através da capacitação, empowerment, autonomização, formação e ampliação de competências pessoais, sociais e profissionais.

Aproveitamos para agradecer antecipadamente toda a V/ atenção e a V/ colaboração na divulgação desta iniciativa.

Para mais informações, por favor não hesite em contactar-nos:

Tlf: +351 218 369 006 / +351 935 487 568 | Email: helder.neto@cais.pt