A KKR IMO, SA através da sua marca Smart Studios® adquiriu um terreno em Carcavelos para construir 330 Smart Studios® - 250 T0’s e 80 T1’s.

O novo projeto pretende dar resposta à crescente procura de apartamentos que o novo polo da universidade Nova em Carcavelos vai gerar e estará pronto em 2018.

A Smart Studios® tem tido um crescimento exponencial desde a aquisição do primeiro edifício em 2015, tendo neste momento 102 apartamentos a operar no mercado (um edifício em Coimbra com 40 apartamentos, um edifício nas laranjeiras com 33 apartamentos e o mais recente edifício em Campolide com 29 apartamentos) mais 108 apartamentos em construção e 128 apartamentos em fase final de negociação para reabilitação, prevendo ter cerca de 680 apartamentos em operação em 2018, com o projeto de Carcavelos.

A KKR IMO,SA está a efetuar um investimento superior a 20 milhões de euros com os vários projetos em curso, seguindo o objetivo de ter a médio prazo 1000 apartamentos Smart Studios® e ser um dos principais players do segmento "buy to let" em Portugal.

