Cofidis duplamente premiada na categoria de crédito ao consumo

A Cofidis acaba de ser eleita, pelo 6º ano consecutivo, “Escolha do Consumidor”

17:24

A Cofidis acaba de ser eleita, pelo 6º ano consecutivo, "Escolha do Consumidor" e, pela primeira vez, conquista o Prémio Cinco Estrelas, na categoria de Crédito ao Consumo. Estes prémios vêm reforçar a confiança que os portugueses demonstram na empresa e no serviço que presta aos clientes.



"Estas distinções são uma motivação extra na empresa que continuamos a construir e consolidar. Uma empresa em que os clientes e parceiros têm confiança no nosso trabalho, nos reconhecem pela inovação que colocamos à sua disposição e pela qualidade do serviço que prestamos. São estes que nos têm permitido fazer a diferença num mercado tão competitivo e, ao mesmo tempo, a prova de que somos verdadeiramente "de pessoas para pessoas", refere Nicolas Wallaert, Diretor Geral da Cofidis.



A credibilidade/ fiabilidade da instituição, transparência e clareza da informação quer nas plataformas digitais, quer nos suportes contratuais, a par do atendimento ao cliente foram apenas alguns dos critérios de análise, mais valorizados pelo painel de consumidores, e que suportaram novamente a eleição de "Escolha do Consumidor".



Recorde-se que a "Escolha do Consumidor" resulta da avaliação do nível de satisfação e aceitabilidade das marcas, através da apreciação dos seus produtos e serviços, com a garantia de que estas são avaliadas, sempre, por consumidores com experiência corrente de consumo e de acordo com critérios específicos de satisfação.



No âmbito do Prémio Cinco Estrelas 2018, o serviço prestado pela Cofidis foi considerado pelos consumidores como muito bom, o que permitiu assegurar também o título de Serviço Cinco Estrelas, na categoria "Crédito ao Consumo". Um reconhecimento baseado em critérios como a satisfação, relação preço/ qualidade, intenção de recomendação, confiança na marca e inovação.



Sobre a Cofidis Portugal

A Cofidis é uma sociedade financeira que criou um conceito simples e inovador: o crédito ao consumo à distância. Em Portugal desde 1996, a Cofidis conta com uma equipa constituída por cerca de 700 colaboradores e acompanha os clientes e parceiros numa relação sustentável e personalizada, conquistando uma posição de referência na venda e na gestão do crédito a particulares.