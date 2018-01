Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caparica Primavera Surf Fest

Três provas europeias de Surf em grande destaque!

15:42

O Caparica Primavera Surf Fest é o único festival do Europeu em que podemos assistir a três categorias de competição da World Surf League: o Mundial de Qualificação com o Caparica Pro (QS 1000), o Caparica Junior Pro (WSL Junior Tour) e o Circuito Mundial de Longboard (Caparica Longboard Pro).



Um evento que corporiza uma aposta vencedora da organização do Caparica Primavera Surf Fest (CPSF) e da Câmara Municipal de Almada em parceria com a World Surf League, entidade que rege o surf profissional em todo o Mundo.



Rob Gunning, tour manager europeu da WSL, afirma: "O Caparica Primavera Surf Fest é um modelo a copiar" ... "e uma fantástica iniciativa"



Rob Gunning, Tour Manager da WSL para a Europa, destaca a feliz combinação de fatores que conduzem à existência deste evento, até agora, único no Mundo:



"É muito gratificante. Quando pensámos num festival com estas três categorias, considerei logo que a Caparica era a localização ideal para levar a cabo algo assim. E o ano passado resultou muito bem e provou que é uma fantástica iniciativa. Tanto a WSL como a Câmara de Almada estão de parabéns pelo resultado."



Gunning enumera as razões que explicam o porquê da Costa de Caparica ser o cenário perfeito para um evento com estas características:



"A Caparica é ideal para este evento pela quantidade de surfistas que ali atrai todos os dias, pela consistência das suas ondas e extensão de praias surfáveis. E o festival de música faz disto uma combinação vencedora. Noutro sítio qualquer não seria fácil fazer algo assim."



Não seria fácil, mas a World Surf League gostou tanto do resultado que está mesmo a pensar imitar o modelo noutros locais: "O Caparica Primavera Surf Fest é único, mas resultou tão bem que pensamos que é um modelo a copiar. Estamos mesmo a estudar a hipótese de fazer algo semelhante em Espanha e França num futuro próximo."



O Caparica Primavera Surf Fest convidou Miguel Gomes a assumir a responsabilidade de escolher os Wildcards deste ano!



Miguel Gomes terá a seu cargo a escolha dos wilcards para as provas da WSL a decorrer no contexto do Caparica Primavera Surf Fest, à semelhança do que aconteceu o ano passado. Para já, os nomes dos eleitos estão ainda a ser equacionados, mas teremos informação em primeira mão ,brevemente.



Alta Performance nas Ondas de Palco! Caparica em alta com a energia no máximo!



A banda sonora que acompanha as mais jovens camadas urbanas vai passar pelo palco no primeiro dia de concertos do Caparica Primavera Surf Fest: energia no máximo, êxitos de rádio e muita paixão.



HMB prometem espírito de festa, Soul e R&B, Pop e muito suor no primeiro grande concerto do Festival!

A "Paixão" dos HMB faz-se da mesma alma que anima artistas, atletas e público do Caparica Primavera Surf Fest. O grupo liderado por Héber Marques é um sério caso de sucesso em Portugal, donos de tremendos hits de rádio - como é o caso do insuperável "O Amor É Assim" - habituados à companhia de gigantes como Carminho ou Ana Moura e a distinções de luxo como os Globos de Ouro.

Ao Caparica Primavera Surf Fest vão levar espírito de festa, Soul e R&B, Pop e muito suor num espetáculo que promete não dar descanso nem a pernas nem a corações. Foi o que Héber Marques já prometeu, durante a conferência de imprensa para a apresentação do festival.



No mesmo palco vão ainda estar os MGDRV, Enoque e o veterano DJ Glue.



MGDRV: O primeiro concerto da época!

"Vamos dar tudo, com convidados especiais e estrear novos temas"



Miguel Pité, dos MGDRV, confessou que "as expectativas são altas, tendo em conta a qualidade do cartaz".

"Vai ser um espectáculo diferente porque vamos poder estrear temas novos que vão estar no nosso ep, vamos ter alguns convidados especiais e como é o primeiro concerto da época vamos dar tudo". Fica a promessa e a garantia.



Enoque: POP e R&B on stage!



Enoque também promete deixar marca forte em 2018, ano que tem reservado para um álbum. O cantor prossegue uma original veia pop, cruzando modernas influências do R&B com um sentir português muito próprio. Colaborou no início de carreira com os HMB de Héber Marques, escreveu para Áurea ou Mikael Carreira e depois decidiu enveredar por uma carreira a solo que agora chega ao palco do Caparica Primavera Surf Fest.

Não esquecer que já contribuiu para material dos MGDRV: haverá cruzamentos em palco? A descobrir...



DJ GLUE: A bombar novas malhas!



Finalmente há que considerar a mestria de DJ Glue, habituado a ladear Carlão e veterano dos tempos dos Da Weasel.

Ele também prepara grandes novidades para 2018 e garante-nos que a passagem pelo Caparica Primavera Surf Fest vai ser especial: "Certamente na Caparica já vou incluir no meu set alguns dos originais do meu ep que está quase na rua, assim como muitos mashups que tenho vindo a preparar para poder entregar um set bem personalizado. Estou a estudar a hipótese de no Caparica Primavera Surf Fest apresentar-me já com os novos visuais do ep desenvolvidos pela Solid Dogma e possivelmente algum convidado."