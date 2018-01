Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Smart Studios

A Smart Studios irá inaugurar no próximo dia 6 Fevereiro o seu 4º edifício totalmente remodelado nas Janelas Verdes

15:06

A Smart Studios irá inaugurar no próximo dia 6 Fevereiro o seu 4º edifício totalmente remodelado nas Janelas Verdes com 13 studios e 13 T1. Tal como os outros edifícios, este edifício também já está ocupado a 100%. Até ao final do ano, serão inaugurados mais 2 edifícios na freguesia da Ajuda.



A Marca Smart Studios que inicou actividade em finais de 2015, conta neste momento com 140 Studios em 4 edifícios, 3 em Lisboa e 1 em Coimbra, não só para estudantes mas também para os "young professsionals", recém-licenciados que estão a entrar no mercado de trabalho, etc...

Vera Kendall, administradora da KKR IMO detentora da marca Smart Studios refere que até 2020 estarão concluídos 640 Studios . O objectivo será chegar ás 1000 unidades nos próximos anos para conseguir acompanhar o crescimento rápido do mercado dos micro-apartamentos.

Em Carcavelos vamos começar a obra de um edifício com 300 Studios e em Santa Apolónia a Smart Studios tem em fase de licenciamento, um edifício onde irá construir 140 apartamentos.



Ate há pouco tempo podiamos falar no mercado das residencias de estudantes como sendo um mercado embrionário. No entanto, existem neste momento 9000 camas a serem construídas ou em fase de licenciamento só no distrito de Lisboa, e em poucos anos o mercado será altamente concorrencial.



No passado mês de Dezembro realizou-se em Portugal o Student Living Conference (conferência mundial das residencias de estudantes) onde estiveram presentes e cerca de 500 profissionais de todo o mundo. Vera Kendall refere que "os players internacionais estão neste mercado há muitos anos, são muito profissionais e e a maioria têm mais de 1000 camas. Muitos destes investidores estão interessados no mercado Português, daí a nossa necessidade de ganhar dimensão rapidamente.