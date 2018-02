Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banda Sonora

Uma criação de Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo

Em Banda Sonora é a composição musical que despertara uma ideia de encenação/ambiente e por conseguinte um texto. O ponto de partida será, portanto, a banda sonora e a composição musical criada pelo pianista, compositor e orquestrador Filipe Raposo. A existência da música e as experiências quer com os músicos quer com as vozes criará uma determinada atmosfera.

O elenco conta com seis actrizes/cantoras, divididas em três naipes distintos. Os três pares de semelhanças vocais é também caracterizado por semelhanças físicas. O trabalho vocal será dirigido por João Henriques, sofrendo ainda um tratamento vocal digital em tempo real.

Ricardo Neves-Neves volta a escrever e a encenar um texto seu, o último espectáculo que escreveu e encenou foi A Batalha de Não Sei Quê em 2015.





SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL, Lisboa

Sala Luís Miguel Cintra | 9 a 18 de Março de 2018

Quarta a sábado, 21h; domingo, 17h30

Reservas: bilheteira@teatrosaoluiz.pt / 213 257 650