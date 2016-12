5ª Tertúlia dos Amigos da Cerveja de Coimbra

Decorreu na passada terça-feira, dia 20 de dezembro, mais uma Tertúlia dos Amigos da Cerveja de Coimbra na PRAXIS. A 5ª edição teve como orador o "Caneca 4" (assim denominados os membros da Tertúlia), Prof. Polybio Serra e Silva, que expôs, de forma eloquente, o tema "As boas propriedades da Cerveja para a saúde".

Seguiu-se um momento de reflexão conjunta em torno dos benefícios e malefícios da cerveja e lançaram-se bases para iniciativas futuras.

Durante esta edição, foram discutidos os estatutos da Tertúlia, bem como entronizado o novo "zelador" Carlos Fabião, antigo funcionário da Fábrica de Cerveja de Coimbra.

Como habitual em todas as edições, os membros cumpriram religiosamente o ritual de se servirem ao balcão com a sua caneca de cerveja exclusiva, e que é mantida num cacifo para o efeito. Puderam também escolher uma instituição da cidade para atribuição de donativo angariado a partir das receitas do jantar, tendo sido desta vez selecionada a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra.

Foi ainda entregue a um representante da Casa dos Pobres de Coimbra um cheque

no valor de 175€, angariado na última Tertúlia.

A Cerveja de Coimbra, como não podia deixar de ser, foi a protagonista do jantar servido aos membros: Sopa de Cerveja e Borrego de Coimbra no forno com Cerveja.

No final, os "Canecas" assistiram ao espetáculo do Fado ao Centro que interpretou alguns dos principais temas da Canção de Coimbra (espetáculo esse que decorre todas as terças-feiras, a partir das 22h00, na PRAXIS).

As Tertúlias dos Amigos da Cerveja de Coimbra decorrem às terceiras terças-feiras de cada mês, e têm como objetivo "defender o Património Cervejeiro de Coimbra, elevando-o ao seu justo ponto de referência mundial". A próxima Tertúlia está agendada para dia 17 de janeiro.

