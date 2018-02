A 14 de Fevereiro ofereça cartão dá presentes Continente

Se ainda não escolheu a prenda do Dia dos Namorados, não precisa procurar mais.

17:47

Ofereça à sua cara-metade o Cartão Dá Presentes Continente e dê a oportunidade ao seu mais que tudo de escolher a sua prenda entre mais de 1.100 lojas.

‘Muito mais do que Amor’ é o mote do Cartão Dá para o próximo dia 14 de Fevereiro. Aceite o convite e presenteie quem mais ama com este cartão recarregável com o montante que pretender oferecer.

Quem o receber pode usá-lo durante um ano, nas mais de 1.100 lojas Continente, Worten, Worten Mobile, Zippy, MO, Sport Zone, GeoStar, Well’s, Bagga, note! e na loja online do Continente, existentes em Portugal e Espanha.