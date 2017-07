A aplicação que vem facilitar a gestão do IVA dos trabalhadores independentes

Disponível nas versões Business (grátis para sempre) e Premium

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, existem mais de 150 mil trabalhadores portugueses a recibos verdes. O que é que todos estes trabalhadores têm em comum, independente do seu ramo de atividade? A entrega da declaração periódica de IVA. Foi este o ponto de partida para a equipa da MOBIWARE, que pegou nas experiências e dificuldades pessoais enquanto trabalhadores independentes e transformou-as numa app útil e apelativa.Carlos Castro, fundador da startup, explica: "Durante os quase 6 anos em que trabalhamos como independentes sentimos literalmente na pele as dificuldades de quem passa recibos verdes. O stress associado à aproximação do dia 15 e o apuramento do IVA ainda por fazer, a incógnita sobre se íamos receber ou pagar e quanto. Com a IVAWARE, desenvolvemos uma solução que permite aos trabalhadores independentes terem uma previsão, em tempo real, do montante a entregar ao estado na próxima declaração de IVA."Disponível nas versões Business (grátis para sempre) e Premium (€1.99 – um valor acessível, também pensado para os trabalhadores independentes), a IVAWARE inclui diversas funcionalidades, nomeadamente separação de despesas por categorias, exportação de dados, backups, relatórios mensais, trimestrais e anuais, sempre com dados seguros e encriptados. E tudo isto numa app intuitiva, fácil e rápida de utilizar.Na vida de qualquer trabalhador independente, Duarte Andrade não tem dúvidas "conseguir gerir e saber o saldo de IVA numa questão de segundos é uma ferramenta extremamente útil, que não só vai simplificar a gestão financeira pessoal, como vai deixar mais tempo para nos concentramos no nosso trabalho e nos nossos projetos."Dois dias depois do lançamento da aplicação para Android, Carlos Castro e Duarte Andrade são convidados a participar na WEB SUMMIT 2017 – a maior conferência mundial sobre tecnologia, onde vão apresentar a IVAWARE.Website da Aplicação: www.mobiware.pt/ivawareFaça download no Google Play: http://bit.ly/2sL0A8a

