A China, para os mais novos descobrirem

Museu do Oriente convida os mais novos a embarcarem numa viagem até à China, através de três oficinas

No mês em que se assinala a chegada de um novo ano, segundo o calendário lunar chinês - o Ano do Cão -, o Museu do Oriente convida os mais novos a embarcarem numa viagem até à China, através de três oficinas.A 3 de Fevereiro é dada a conhecer "A História do Cão de Pequim", numa oficina dirigida a famílias com bebés até aos 12 meses. Neste espaço, os pais são desafiados a explorar o museu através do olhar dos seus bebés para, juntos, descobrirem o Oriente através de sons, formas, cores e texturas. A actividade repete no dia 20."Quantas cores o arco-íris tem?" é o que as famílias com crianças entre os 12 e os 24 meses vão descobrir, na oficina dramatizada que se realiza a 10 de Fevereiro, com repetição no dia 27. Recorrendo às artes plásticas, pretende-se estimular a imaginação e a criatividade, mas também, a expressão musical e a linguagem verbal e corporal."Um Dia de Imperador", a 24 de Fevereiro, dá a oportunidade a crianças dos 7 aos 12 anos de voar, nas asas da imaginação, até paragens distantes e tempos de outrora. A viagem começa no século XVI, na "Cidade Proibida", em plena Dinastia Ming. Esta actividade integra uma vertente prática e criativa que estimula a assimilação e partilha dos conhecimentos e, também, uma visita às galerias expositivas do Museu do Oriente.Oficina "A História do Cão de Pequim"TAPETE ENCANTADO3 ou 20 FevereiroHorário: 11.30-12.15Público-alvo: bebés até 12 meses, acompanhados por um ou dois adultosPreço: 4 €/participante [adulto ou criança]Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Quantas cores o arco-íris tem?"PRIMEIROS PASSOS10 ou 27 FevereiroHorário: 11.30-12.00Público-alvo: bebés dos 12-24 meses, acompanhados por um adultoPreço: 4 €/participante [adulto ou criança]Participantes: mín. 10, máx. 20Oficina "Um Dia de Imperador"SÁBADOS EM OFICINA24 FevereiroHorário: 15.00-17.00Público-alvo: 7-12 anosPreço: 5 €Participantes: mín. 8, máx. 15