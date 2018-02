A criação artística em análise no Museu do Oriente

Fundação Oriente Museu.

18:27

O uso do papel na arte contemporânea, a criação artística a partir de objectos quotidianos e a relação entre texto e imagem na arte oriental, são temas em análise no Museu do Oriente, em dois workshops e uma visita orientada que se realizam até ao final do mês.





O papel como um medium artístico nas várias vertentes da arte, dando especial atenção à instalação - vertente contemporânea em que o papel pode ter o seu protagonismo - é o mote do workshop "O papel na arte contemporânea e o seu fabrico artístico", que se realiza de 17 de Fevereiro a 10 de Março, aos sábados de manhã. O objectivo é desafiar a criatividade individual e trabalhar páginas e consequências artísticas, explorando as várias vertentes possíveis do papel na arte.





A 18 e 25 de Fevereiro, em duas sessões, o designer BrunoMMCarvalho propõe, com o workshop "O design da loja chinesa", explorar as conhecidas lojas chinesas com o intuito de procurar materiais que serão posteriormente utilizados em processos de construção e/ou desconstrução. Pretende-se fazer uma introdução à prática de projecto em design, a partir de condicionantes que exploram a cultura material pela descoberta de formas e significados improváveis. O objectivo é que os participantes desenvolvam um trabalho a partir de uma peça de cerâmica, cuja forma e/ou função será redesenhada através de materiais adquiridos em lojas chinesas.



O Museu do Oriente sugere, no dia 28, uma visita às reservas da coleção Kwok On para dar a conhecer o núcleo de xilogravuras que inclui exemplares do Camboja, China, Coreia, Japão, Índia e Vietname. O objetivo é apresentar as xilogravuras que representam problemas de ilustração, na ligação entre texto e imagem, entre pequenas e grandes narrativas. A título de exemplo, serão analisadas as diferenças que existem na figuração da mesma história, contada em diferentes países, caso do "casamento dos ratos" na China que, no Vietname, é uma "procissão dos ratos". Além das xilogravuras, esta visita dá também a conhecer os instrumentos usados na sua produção.





Workshop "O papel na arte contemporânea e o seu fabrico artístico"

17 de Fevereiro a 10 de Março, sábados

Horário: 10.00-13.00

Preço: 100 €

Participantes: mín. 6, máx. 10



Workshop "O design da loja chinesa"

18 e 25 de Fevereiro, domingos

Horário: 14.30-17.30

Preço: 75 €

Participantes: máx. 10





Visita Orientada

"Xilogravura e Ilustração na colecção Kwok On – relação entre texto e imagem"

28 de Fevereiro, quarta-feira

Horário: 15.00-17.00

Preço: 12 €

Participantes: mín. 10, máx. 12