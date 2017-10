A Imobiliária possui uma capacidade de interpretação clara e objetiva do que o cliente deseja, necessita e procura.

A Imobiliária Douglas Elliman – Real Estate PORTUGAL abre as suas portas em Portugal.Dirigida por uma equipa de gestão Imobiliária, profissionais altamente qualificados,direcionado na sua atuação no mercado Imobiliária pretende realizar excelentes negócioscom seus clientes e parceiros.A Imobiliária atua nos diversos sectores do mercado imobiliário.Irá estar presente em todo o território Nacional, com lojas próprias e representações.Parte do seu foco estará virado para o mercado internacional interno, sendo muitas destasempresas ligadas a fundos internacionais de investimento Imobiliário.Entre as áreas de actuação da empresa o destaque certamente é relacionado a negociaçãode grandes propriedades, propriedades de luxo e Construtoras.Outra área que merece destaque é o desenvolvimento imobiliário, auxiliando a conceber oempreendimento adequado, visando a qualidade de vida dos clientes e a rentabilidade dosseus investimentos.A Imobiliária possui uma capacidade de interpretação clara e objetiva do que o cliente deseja,necessita e procura.Não pretendemos ser mais uma imobiliária no mercado Nacional, procuramos ser aImobiliária de referencia a curto prazo.Presenteados com a Maior plataforma Virtual do País, as nossas propriedades estarãopresentes a ser comercializadas em mais de 200 portais Nacionais e Internacionais dereferência, sendo um forte impulso para a decisão dos nossos clientes, onde as vendasonline predominam a cada dia.Serviços Mediação Imobiliária:• Mediação de Compra e Venda de propriedades.Desenvolvimento de Projectos Imobiliários:• Campanha Institucional da Propriedade/Produto.Elaboração de conceito e estratégia corporativa e assessoria no desenvolvimento doprojecto.• Campanha PublicitáriaAssessoria de ImprensaFormalizar e conciliar o briefing, press release, eventos e press kit, junto da imprensa.Planejamento EstratégicoApresentação e indicação de um plano comercial estratégico.Relatório detalhado com diferenciais dos concorrentes, faixa de preço sugerido e expectativade volume a ser lançado.