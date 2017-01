A Mestre da Cor, actual patrocinadora do Boavista Futebol Clube e do Clube Desportivo Feirense, é uma empresa de tintas multimarca, já com 11 lojas distribuídas pelo norte e centro do país.

Foi celebrado no passado dia 28 de Dezembro, o décimo quinto aniversário da Mestre da Cor, num sofisticado evento, que marcou a excelência, o crescimento e a forte presença da marca no mercado nacional.

Esta celebração foi vivida com entusiasmo por todos os colaboradores e as suas caras-metades, garantindo muitas gargalhadas e grandes emoções.

O ponto alto do evento foi assegurado pelos H1 (a banda do ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto- Helton), que maravilharam os convidados cativando ainda mais alegria e boa disposição.

Nesta data em que se comemorou 15 anos de sucesso e profissionalismo, Hugo Mendes, director geral da marca, afirmou ter sido uma noite memorável, rodeado por amigos e rodeado por esta grande família que é a Mestre da Cor.

