A onda vem de novo aí!

Mas ainda há mais:• Seis dias de concertos• 24 Artistas e Djs• Do Rock à World Music, da alternativa ao Hip Hop e Rap e à CançãoMuitos milhares de pessoas a assistir ao maior Festival de ondas do nosso País!Serão uma dezena de dias preenchidos com ondas, manobras radicais, demonstrações de incrível talento em cima das pranchas, amizade, harmonia com a natureza e celebração de uma das maiores riquezas da Caparica: as suas ondas e incríveis praias que se estendem quase até ao Espichel!A Praia do Paraíso, à qual se junta a do Dragão, volta a receber o Caparica Primavera Surf Fest que além de um vertiginoso programa de competições e demonstrações, traz um ambicioso cartaz musical.Nos dois fins-de-semana cobertos pelo período de duração desta iniciativa – 6, 7 e 8 de Abril, primeiro, e 13, 14 e 15 de Abril depois - a estrutura especial montada na Praia do Paraíso acolherá seis cartazes distintos com uma variada proposta artística que percorrerá os trilhos da pop, do rock, do hip hop, da música com sabor a África e a mundo, sempre com uma seleção de rigor e qualidade.Serão ao todo duas dúzias de nomes de primeira linha, bandas e DJs, que levarão a Caparica ao rubro, depois de na praia se terem ouvido muitos aplausos para os artistas das ondas. Festa e Surf na Páscoa é o que prometemos!O resto desvendaremos dia 26 de Janeiro na Conferência de Imprensa pelas 11h00 no Bar da Praia do Paraíso, onde esperamos por si!Para mais infos: