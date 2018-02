Conferência encerra ciclo sobre Macau no Museu do Oriente

"A representação de Macau colonial no cinema de Hollywood" é a conferência que precede a apresentação do filme "Irmãs" de Tracy Choi, no encerramento do ciclo "Cinema Macau. Passado e presente", no dia 18 de Fevereiro, às 16h00, no Museu do Oriente, com entrada livre.

Durante o Estado Novo, Macau foi a colónia portuguesa mais proeminente na ficção cinematográfica norte-americana, servindo de localização para mais de uma dúzia de enredos de crime e aventura. Para isto contribuíram, não apenas a sua ancestral reputação como antro de vícios exóticos e o típico fascínio de Hollywood por narrativas orientalistas, mas também o contexto geopolítico desse território. A maioria dos filmes foram produzidos na década de cinquenta, aproveitando o facto de a colónia se encontrar simultaneamente situada numa fronteira da guerra fria e dominada por uma potência fora do sistema de Bretton Woods, elementos propícios a tramas de intriga em torno de espionagem e contrabando.

Nesta palestra, Rui Lopes - doutorado em História Internacional e investigador do investigador do Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH - analisa o contexto em que emergem essas produções e as implicações do modo como apresentam o colonialismo português em Macau.

Ao longo de sete sessões temáticas no Museu do Oriente, com curadoria da jornalista e crítica de cinema Maria do Carmo Piçarra, "Cinema Macau. Passado e presente" procurou refletir sobre a pluralidade de olhares sobre Macau durante o século XX, bem como após a transição para a administração do território pela China. O ciclo prolonga-se agora até 26 de Fevereiro, na Cinemateca Portuguesa.

Cinema Macau. Passado e Presente

18 de Fevereiro

Auditório do Museu do Oriente

Gratuito (mediante levantamento de bilhete no próprio dia)