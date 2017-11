Agriloja solidária por Mação

A Agriloja doou 500 árvores de fruto para serem distribuídas aos habitantes da região de Mação

A Agriloja doou 500 árvores de fruto para serem distribuídas aos habitantes da região de Mação, que perderam as suas culturas de subsistência nos incêndios e que necessitam de um estímulo para começar de novo o seu pomar.

Esta ação realizou-se em parceria com a AmarMação – Associação de Desenvolvimento do Concelho de Mação, que em colaboração com a Câmara Municipal de Mação, já tem identificados os beneficiários que receberão estas árvores.

A entrega das árvores aconteceu nos estaleiros da Municipais de Mação, contando com a presença do Presidente da Câmara Vasco Estrela e os promotores da parceria: Abel Parente e Fernando Monteiro.