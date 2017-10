Elegante, eficiente, delicado…

A nacional Airfree lança no mercado o seu novo Purificador de Ar, Tulip, que como o nome indica se inspira na forma de uma túlipa.O Tulip tem todos os requisitos da marca para o conceito de melhorar a qualidade do ar nos ambientes internos, aliando eficiência a um elegante design. É um modelo distinto, que se insere em qualquer tipo de decoração e sem ocupar muito espaço no quarto ou sala.Airfree Tulip – Pvpr: 219 euros.Com tecnologia única (sistema patenteado TSS - Airfree Sterilization System), os Purificadores de Ar da marca promovem a limpeza do ar nos ambientes internos, de habitação ou local de trabalho, eliminando até 99,99% dos microrganismos e alérgenos do ar, fungos, bactérias e vírus.Ao respirar melhor, garante-se mais qualidade de vida, aliviando o desconforto de quem sofre de rinite ou asma e prevenindo as doenças alérgicas.É BOM SABER QUE:Os modelos Airfree são seguros, silenciosos e económicos, e não requerem manutenção. Estão disponíveis em farmácias, grandes superfícies, lojas de eletrodomésticos e pelo site da marca.Linha de Atendimento ao Cliente: 21 315 62 22; sales@airfree.com