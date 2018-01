Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alvito comemora 120 Anos sobre a Restauração do Concelho

Sendo esta uma efeméride bastante relevante no âmbito da tradição municipalista portuguesa, bem como para o concelho de Alvito que retomou nessa data a sua autonomia, a Câmara Municipal levará a cabo, nos dias 12 e 13 de janeiro, um conjunto de iniciativas comemorativas, entre as quais uma sessão solene de atribuição de distinções honoríficas aos funcionários da Câmara Municipal que completam 35, 25 e 15 anos de serviço.

Além da entrega de medalhas aos trabalhadores do Município serão também entregues medalhas de Mérito, Bons Serviços e Dedicação Pública a cidadãos e instituições do concelho, pela sua dedicação à causa pública.





12 de Janeiro :





10.00h | Hastear da Bandeira com Hino cantado pelas crianças das escolas

| Paços do Concelho |



11:00h | Hastear da Bandeira com Hino cantado pelas crianças das escolas

| Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia |



11.30h | "Apresentação" do Balcão Único na Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia

| Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia |



17.30h | Contratualização do PEEMA-Plano Estratégico Educativo Municipal de Alvito Paços do Concelho













13 de Janeiro:





14:00h | Repicar os sinos das Igrejas



14:15h | Hino Nacional pela Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Alvito



14.30h | Apresentação do Site Responsive

| Biblioteca Municipal |



15:00h | Sessão Solene Comemorativa da Restauração do Concelho com atribuição de Distinções Honoríficas

| Biblioteca Municipal |



17.00h | Beberete



21:00h | Concerto com a Banda Filarmónica de Veiros

| Centro Cultural de Vila Nova da Baronia|



22:00h |Fogo de Artifício