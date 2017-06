Ana Rita Clara é a nova embaixadora AEG

O que achou desta notícia?







A AEG reuniu a imprensa portuguesa no passado dia 20 de Junho para apresentar a sua nova embaixadora – a apresentadora Ana Rita Clara. Neste evento foi lançada a nova gama de electrodomésticos de encastre da marca – a Mastery Range - e contou com um live cooking do Chef Freddy Guerreiro e da Bloger Paula Bollinger, também parceiros da marca.A AEG privilegia valores como a inovação e a perfeição, sempre aliados a um design irrepreensível e portanto a associação e a escolha da Ana Rita Clara surja de forma natural, uma vez que ela própria espelha também esses valores. Ao longo dos próximos meses a apresentadora irá estar associada a alguns projectos da marca, não só relacionados com a área de cozinha, mas também de cuidado da roupa. A AEG e a Ana Rita Clara irão também colaborar noutros projectos nomeadamente no apoio às famílias e os quartéis de bombeiros afectadas pelos incêndios de Pedrogão Grande.