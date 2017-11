Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprender a fazer caixas, estrelas e ornamentos vários

Origami para um Natal diferente e criativo

A antecipar as festas natalícias, o Museu do Oriente desafia a fazer as próprias decorações de Natal, de uma forma imaginativa e original. O workshop ‘Origami para o Natal’ decorre a 23 de Novembro (às 15.00) e repete dia 15 de Dezembro (10.00).



Partindo de diagramas tradicionais e modernos, uns simples, outros mais elaborados, convidam-se os participantes a dobrar caixas para embrulhos e ornamentos variados, como estrelas ou pequenas árvores de Natal.



Este workshop aborda uma componente mais lúdica do origami, dando espaço à prática para que, sem colagens nem recortes, os participantes aprendam a dobrar origamis para decorar a sua festa de Natal.



Workshop Origami para o Natal

Com Constança Arouca

23 de Novembro | 15.00-17.00

15 de Dezembro | 10.00-12.00

Preço: 20 €/ sessão

Participantes: mín. 10, máx. 15

M/16 anos