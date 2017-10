Aqua Portimão fomenta estilo de vida saudável

Aqua Portimão recebe evento que pretende ajudar visitantes a fazer escolhas acertadas no dia a dia

O Centro Comercial Aqua Portimão promove, entre 19 e 22 de Outubro, o Foodie Experience, um evento que pretende fomentar um estilo de vida saudável, incentivando a partilha de conhecimentos e ajudando os seus visitantes as fazer as melhores escolhas alimentares no seu dia a dia, desde a ida ao supermercado até às várias refeições ao longo do dia.Alinhada com o conceito Healthy&fit, que tem vindo a ser explorado pelo Aqua Portimão nos últimos meses, esta ação proporcionará aos visitantes do centro comercial consultas de nutrição gratuitas, prova de receitas saudáveis e de sumos detox, talks com bloggers e influencers e ainda a possibilidade de participarem na Lucky Wheel, uma versão moderna da roda da sorte, onde cada participante receberá sempre um prémio.O evento Foodie Experience contará com a presença de figuras públicas que preconizam um estilo de vida saudável e que irão partilhar as suas experiências e conselhos com os visitantes, como a atriz Rita Pereira que partilhará as suas rotinas alimentares e deixará ainda dicas de como ter um corpo saudável ou a modelo Vanessa Alfaro, que se tornou conhecida por ter perdido 20 kg transformando as suas rotinas.Com o Foodie Experience, o Aqua Portimão pretende melhorar a experiência de compra dos seus clientes e reforçar o seu posicionamento como um espaço atual e trendy, abordando o universo da alimentação saudável, uma das tendências que têm marcado os últimos meses no retalho.PROGRAMA19 | 20 | 21 | 22 de outubro14h00 – 22h00Espaço Detox | Espaço Receitas | Espaço Nutrição | Lucky WheelQuinta-feira – 19 de outubro18h00 – 20h00Janine Medeira – Blog Poupadinhos e com ValesComer bem não tem que ser caroSexta-feira – 20 de outubro18h00 – 20h00Joana Oliveira – Blog Entre Tachos e SaboresAlimentação saudável: Receitas| Ingredientes | Custos | DosesSábado – 21 de outubro16h00 – 18h00Rita PereiraAs minhas rotinas e segredos alimentaresEsclarecimento de dúvidasSessão de autógrafos e fotografiasDomingo, 22 de outubro16h00 – 18h00Vanessa AlfaroComo perdi 20kg adotando um estilo de vida saudávelEsclarecimento de dúvidasSessão de autógrafos e fotografiasSaiba mais em - https://www.facebook.com/AquaPortimao/